بتكوين تواصل الارتفاع وتصعد 14% إلى أكثر من 44 ألف دولار

القاهرة - سامية سيد - واصلت عملة البتكوين الارتفاع وصعدت لـ 14% إلى أكثر من 44 ألف دولار وإيثيريوم تزيد 7%.

وكانت قد قفزت بتكوين أكثر من 12 بالمئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى ذروة غير مسبوقة بعد إعلان تسلا استثمار 1.5 مليار دولار تقريبا في العملة المشفرة الشهر الماضي.

وبعد إعلان تسلا صعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 12.67 بالمئة إلى 43 ألفا و780 دولارا.

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم "#بتكوين" إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.