شركة بتروبراس البرازيلية تعتزم بيع مصفاة رلام لمبادلة وتؤجل بيع ريبار

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة النفط البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة بتروليو براسيليرو اليوم الاثنين إنها وافقت على بيع مصفاتها رلام إلى مبادلة للاستثمارات المالية في أبوظبي مقابل 1.65 مليار دولار، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

كما قالت بتروبراس، وهو الاسم الشائع للشركة، إنها لن تبيع مصفاة ريبار التابعة لها، والكائنة بولاية بارانا الجنوبية، في الوقت الحالي لأنها تعتبر العطاءات منخفضة للغاية. ولم تتطرق لمزيد من التفاصيل لكنها قالت، دون تحديد جدول زمني، إنها ستبدأ عملية بيع جديدة لريبار.

كانت رويترز أوردت في وقت سابق أن ألترابار ورايزن، وهما مشروع مشترك بين كوسان البرازيلية المنتجة للإيثانول ورويال داتش شل، تقدمتا بعرض لشراء ريبار.