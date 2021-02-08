شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة السعودية وحيدة بين بورصات الخليج بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.40% رابحاً 121.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8809.34 نقطة، وقاد التراجع بورصة دبي بنسبة 0.88% خاسراً 23.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.13 نقطة، ونفس الأمر هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.29% خاسراً 16.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5655.561 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.40% رابحاً 121.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8809.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% رابحاً 320.69 نقطة ليغلق عند مستوى 25589.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 276.2 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

صعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.33%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.24%، فيما تراجع قطاعي الاتصاتلا وتجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 10%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 1.47%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 1.36%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 0.96%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.88% خاسراً 23.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 143 مليون سهم محققة ما قيمته 171.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3185 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.70%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.60%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.3 مليون ورقة بقيمة 25.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.27%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسراً 16.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5655.561 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.9 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 190.8 مليون سهم، بقيمة 1.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 3807 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.72%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 3.45%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.44%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 3.12%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.87%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 2%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 288.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 2.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1459.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.4 مليون سهم بقيمة 909.1 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.63% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.55% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.11%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.7% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.01%، فيما ارتفع سهما مجموعة جي إف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.59%، 0.33%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.46% خاسراً 48.05 نقطة ليغلق عند مستوى 10445 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.3 مليون سهم بقيمة 367.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8923 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسراً 21.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5703.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% خاسراً 29.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6221.37 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسراً 5.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4683.78 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% خاسراً 11.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4847.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 442 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.22%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.550% خاسراً 19.610 نقطة ليغلق عند مستوى 3578.253 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.6 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال عبر تنفيذ 701 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 9.30%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.56%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.65%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 5.26%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.82%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 613.6 ألف ريال عماني.