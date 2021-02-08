شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" يواصل الصعود أعلى 60 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تلقي السوق دعما من الخفض الطوعي للإنتاج السعودي.



كان وزير الطاقة السعودي الأمير عد العزيز بن سلمان قد أعلن في يناير/كانون الثاني خفض المملكة لإنتاجها النفطي بمليون برميل يومياً على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.



وذكرت مؤسسة "أوكسفورد" في تقرير أن تدخل السعودية بخفض إنتاجها في الشهرين الجاري والقادم أنقذ النفط من الهبوط أدنى 50 دولاراً للبرميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 58 دولارا للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 58.1 دولار وأقل سعر عند 57 دولارا.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2% إلى 60.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.4 دولار.