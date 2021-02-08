شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تنفق 6 مليارات يورو لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني الاثنين إن بلاده تدعم خطوات لزيادة كفاءة الطاقة في المباني من خلال دعم وحوافز بقيمة ستة مليارات يورو (7.2 مليار دولار) هذا العام.

وأضاف ألتماير أن الإجراءات التي تدعمها الحكومة الاتحادية تتضمن برامج لتحديث المباني القائمة من خلال عزل حراري أفضل وأنظمة تدفئة أكثر كفاءة.

وقال في مؤتمر على الإنترنت نظمته وزارة الاقتصاد «قطاع البناء عامل مهم إذا أردنا إنجاح تحول الطاقة».

ومن المتوقع أن يدعم هذا المسعى قطاع الإسكان في البلد الأكثر سكانا في أوروبا على التحرك نحو هدفه المتمثل في أن يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما سيمكن ألمانيا من الوصول إلى أهدافها الأوسع لحماية المناخ على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي حملة التحديث إلى زيادة تكلفة المعيشة للألمان إذ يسمح القانون لأصحاب العقارات بتحميل قاطنيها تكلفة الاستثمارات عن طريق زيادة الإيجارات. (رويترز)