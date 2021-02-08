شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليار درهم واردات التبغ خلال 9 أشهر بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

سجلت تجارة «التبغ وأبداله المصنعة» في دولة الإمارات زخماً قوياً خلال العام الماضي 2020 رغم الظروف الاقتصادية العالمية، وما مرت به أنشطة التجارة وسلسلة الإمدادات من قيود وإغلاقات نتيجة انتشار جائحة «كورونا» المستجد.

وبلغ حجم تجارة الدولة من التبغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2020 ما قيمته 16 مليار درهم بوزن إجمالي 314 ألف طن، أي بمتوسط يومي 59 مليون درهم بوزن 1162 طن. بحسب بيانات حديثة صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».

واستأثرت صادرات التبغ في الدولة على الحصة الأكبر من تجارة السلعة بنسبة 63% تمثل 10 مليارات درهم بوزن 143 ألف طن في الفترة الممتدة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/ ايلول 2020، بمتوسط يومي 37 مليوناً بوزن 530 طناً.

وبلغت قيمة الواردات في الفترة المذكورة 3.4 مليار درهم بوزن 128 ألف طن، وهي بذلك تمثل 21% من إجمالي حجم تجارة التبغ، بمتوسط يومي 12.5 مليون درهم بوزن 474 طناً، واستأثرت إعادة التصدير بـ16% من تجارة التبغ بقيمة وصلت إلى 2.5 مليار درهم بوزن 43 ألف طن بمتوسط يومي 9 ملايين طن بوزن 159طناً.

وبذلك تشكل تجارة التبغ وأبداله المصنعة في الإمارات ما نسبته 1.5% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي تخطت حاجز الـ1.03 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2020.