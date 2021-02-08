«وول ستريت» تواصل التحليق بدعم تفاؤل الانتعاش

استهلت الأسواق الأمريكية الأسبوع استهلالاً قوياً، بينما يرقب المستثمرون حزمة الإغاثة الأمريكية من «كوفيد-19» البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي من المتوقع أن يقرها المشرعون هذا الشهر، كما حظيت الأسواق بنتائج قوية للشركات أعطتها دفعة إضافية، في حين أنعش انخفاض عمليات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول وزيادة عمليات توزيع اللقاحات، والتوجه نحو تخفيف عمليات الإغلاق، من تفاؤل المستثمرين تجاه تعافي الاقتصاد العالمي.

وواصلت المؤشرات التحليق فارتفع «داو جونز» الصناعي 0.4%، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

وحثت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونجرس، الأحد، على تمرير خطة تحفيز الرئيس جو بايدن، قائلة إذا فعلت ذلك، فقد تعود الولايات المتحدة إلى التوظيف الكامل بحلول عام 2022، وقالت يلين خلال مقابلة مع برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «لا يوجد أي سبب على الإطلاق يجعلنا نعاني تعافياً بطيئاً طويلاً». أتوقع أنه إذا تم تمرير هذه الحزمة فإننا سنعود إلى التوظيف الكامل العام المقبل».

ومرر كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرار الميزانية يوم الجمعة الماضي، لبدء عملية المصالحة التي من شأنها أن تسمح لحزمة الإنقاذ التي قدمها بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار للمرور عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية بسيطة. وتتضمن الحزمة شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار، ومزايا إضافية للعاطلين عن العمل، ولقاح كوفيد-19 وصناديق الاختبار.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بعد تحقيق أفضل مكاسبها الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر، حيث عززت ديالوج لأشباه الموصلات قطاع التكنولوجيا، بينما تواصلت الآمال حيال تعاف اقتصادي أسرع على خلفية التوزيع العالمي للقاحات.

وقالت رينيساس إلكترونيكس، وديالوج، إنهما اتفقتا أن يشتري صانع الرقائق الياباني شركة تصميم الرقاق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.90 مليار دولار) نقداً.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.63%، بعد مكاسب بلغت 3.5% الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.5%، وكسب مؤشر «كاك» الفرنسي 0.95%، وربح مؤشر «فوتسي» البريطاني 1.02%، وقفز مؤشر «ميب» الإيطالي 1.74%.