كابل إنترنت جديد عبر الأطلسي يصل فرنسا بالولايات المتحدة وبريطانيا

باريس - أ ف ب

أعلنت شركة «أورانج» الفرنسية المشغلة للاتصالات، الاثنين، أن كابلاً جديداً عابراً للأطلسي يصل فرنسا بالولايات المتحدة وبريطانيا، وبالشراكة مع شركة «فيسبوك» الأمريكية و«فودافون» البريطانية، سيصل قريباً الى شاطئ قرب بوردو جنوب غرب البلاد.

ويصل طول شبكة الأسلاك المصنوعة من الألياف الضوئية والمسماة «أميتييه» إلى 6800 كلم، وستوضع في الخدمة اعتباراً من عام 2022. وكلّفت شركة «ألكاتيل سبمارين نتوورك» الفرنسية، وهي فرع من فروع الفنلندية «نوكيا»، بناء هذا المشروع الضخم الذي تقدّر كلفته بـ250 مليون يورو.

وقالت «أورانج» إن وصول الأسلاك الى السواحل الفرنسية سيتمّ «خلال أيام» بعدما أرجئ بسبب سوء حالة الطقس. وسيصل هذا المشروع بين ولاية ماساشوستس الأمريكية، ومنطقة لو بورج الفرنسية (قرب بوردو)ن وبود الإنجليزية.

وقال مدير الشبكات الدولية في أورانج جان-لوك فيلومان: «في سياق الارتفاع الكبير في حركة (الإنترنت) الدولية، ومع وصول هذا الجيل الجديد من الأسلاك المائية الأكثر فعالية، ونظراً للرهانات الاستراتيجية والسيادية المرتبطة بالأسلاك المائية، ستواصل أورانج (...) تطوير منشآتها لتصل فرنسا بقارات أخرى». وستكون أورانج مالكة الجزء الموجود في المياه الفرنسية، وفودافون الجزء الموجود في القسم البريطاني.

ويشبه هذا المشروع الذي بادرت به «فيسبوك»، مشروعاً آخر مع شركة «جوجل» الأمريكية لكابل «دونان» العابر للأطلسي، والذي وضع الجزء البري منه في فاندي في غرب فرنسا في مارس/ آذار 2020.

ولطالما كان بناء وتشغيل الكابلات البحرية التي تمر منها حركة الإنترنت الدولية كاملة تقريباً، حكراً على الشركات الكبرى المشغلة للاتصالات.

لكن شركات الإنترنت على غرار فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت، أصبحت من المساهمين الأساسيين في هذه المشاريع، خصوصاً بسبب التدفق الكبير للبيانات بين أوروبا والولايات المتحدة.

وستشارك فيسبوك أيضاً مع هيئة من شركات اتصالات، ببناء كابل مائي بطول 37 ألف كلم باسم «2أفريكا»، سيجري وضعه في محيط إفريقيا بهدف تحسين خدمة الإنترنت في القارة، وفي الشرق الأوسط.

وهذا الكابل سيكون الأطول في العالم، ويصل أوروبا الغربية بالشرق الأوسط، و16 بلداً إفريقياً، ويعبر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن والساحل الإفريقي والمحيط الهندي، وصولاً إلى رأس الرجاء الصالح، ثم إلى المحيط الأطلسي حتى بريطانيا. ويفترض أن يدخل في الخدمة في 2023 و2024.