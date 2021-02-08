شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليار أرباح «دو» 2020.. وتوزيع 28 فلساً للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة («دو»)، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 11.08 مليار درهم وصافي دخل قدره 1.44 مليار درهم خلال العام 2020، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق الربحية وتعزيز مرونة نموذج عملياتها التشغيلية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1 خلال الربع الرابع من العام المنصرم 1.03 مليار درهم، مما يعكس تراجعاً تم احتواؤه نتيجة تنفيذ الشركة العديد من المبادرات لتحسين التكاليف في سبيل تعزيز كفاءة العمليات في جميع قطاعات أعمالها. وبلغت أرباح شركة الإمارات للاتصالات قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام 2020، 4.51 مليار درهم، وهو ما يمثل هامشاً قوياً للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 40.7%.

وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال العام المنصرم بنسبة 24.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.87 مليار درهم، أي ما يمثل كثافة رأسمالية تبلغ 16.9%، وهو أعلى مستوى سجلته الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، مستفيدة لتحقيق ذلك من ميزانيتها العمومية القوية التي مكنتها خلال عام 2020 من الحفاظ على خططها الطموحة في ما يتعلق بتوظيف رأس المال.

وبناء على هذه النتائج أوصى مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح للعام 2020 بواقع 28 فلساً لكل سهم، تم في أغسطس 2020 توزيع 13 فلساً منها للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية.



الربع الرابع



وارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2020 بنسبة 1.9%، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه لتصل إلى 2.74 مليار درهم، مسجلةً نمواً خلال ربعين متتاليين في عام 2020 وذلك مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال العام الماضي 11.08 مليار درهم.

كانت إيرادات الهاتف المتحرك في الربع الرابع من عام 2020 مستقرة تقريباً عند 1.32 مليار درهم، مقارنة بـ 1.33 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، وذلك نتيجة تأثرها بالتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 والتغيرات في أنماط حياة السكان والتنقل، وقد سجلت الشركة في الربع الرابع من عام 2020 زيادة بنسبة 1.0% في قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك (مقارنة بالربع الثالث من عام 2020)، لتصل إلى 6.66 مليون مشترك مع تحسن متوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ما يعكس مزيجاً أفضل من المشتركين بنظام الدفع الآجل والدفع المسبق.

بلغت إيرادات الهاتف الثابت خلال الربع الرابع 645 مليون درهم بزيادة قدرها 1.4% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، وارتفعت إيرادات الشركة من خدمات الهاتف الثابت خلال العام 2020 إلى 2.57 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام السابق.

نمو قاعدة المشتركين

ويرجع الأداء القوي لشريحة خدمات الهاتف الثابت إلى النمو الصحي الذي شهدته قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 7.4% على أساس سنوي، حيث وصلت قاعدة المشتركين في نهاية عام 2020 إلى 236 ألف مشترك، ما يعكس المستوى العالي من المرونة التي تتمتع بها شريحة خدمات الهاتف الثابت فضلاً على قدرة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على زيادة حصتها السوقية رغم انخفاض عدد السكان.

وبلغ صافي دخل الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 48 مليون درهم نتيجة خفض قيمة الشهرة «Goodwill write off» بمبلغ 137 مليون درهم ويعود هذا إلى انخفاض قيمة أعمال خدمات البث التابع للشركة، حيث تأثر بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 نتيجة التغيرات في تفضيلات المستهلكين فيما يتعلق بالطرق التي يتم من خلالها استهلاك المحتوى. وباستثناء هذه العملية، بلغ صافي الدخل للربع الرابع من العام الماضي 185 مليون درهم. وقد بلغ صافي دخل الشركة للعام الماضي 1.44 مليار درهم، بهامش دخل صافٍ قوي بلغ 13%، مما يعكس نجاح الشركة في التكيف مع التحديات التي فرضتها الجائحة.



الإنفاق الرأسمالي



وبلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الرابع 541 مليون درهم، ليصل إجمالي النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال العام 2020 إلى 1.87 مليار درهم وذلك بكثافة رأسمالية بلغت 16.9٪، وهو ما يُعد أعلى مستوى سجلته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية. ويعكس المستوى المتزايد للنفقات الرأسمالية، خلال فترة التراجع الاقتصادي، التزام شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بمواصلة الاستثمار في تنفيذ خططها الاستراتيجية المستقبلية من خلال تطوير شبكة اتصال أكثر تقدماً تضمن توفير تجارب استخدام أفضل للعملاء، وواصلت الشركة خلال 2020 استثماراتها في تحسين الشبكة وصيانتها وتوسيع نطاق تغطية الجيل الخامس وتسريع برنامج التحول الرقمي الخاص بها.

عام مليء بالتحديات



وقال محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: لقد كان عام 2020 مليئاً بالتحديات نتيجة تفشي جائحة غير مسبوقة أثرت بشكل سلبي على معظم قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً. وقد أظهر نموذج عملياتنا كفاءة ومرونة عالية مقارنة بنماذج الأعمال في العديد من القطاعات الأخرى، وتمكنت الشركة من التأقلم والتكيف بشكلٍ فعّال مع التطورات في بيئة أعمال اتسمت بالعديد من التحديات والظروف الاستثنائية، مما مكّننا من مواصلة التزامنا بتوفير خدمات اتصال عالية الجودة لسكان دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال في ظل هذه الأوقات الصعبة، إضافة إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من ربحية الأعمال ومواصلة تنفيذ خططنا الاستراتيجية للتحول وتطوير البنية التحتية للشبكة وتحديثها باستمرار.

وأضاف: ولقد بيّن عام 2020 الدور المحوري لقطاع الاتصالات بالنسبة لاقتصادنا ومجتمعنا حيث تشكل البنية التحتية للقطاع العمود الفقري للمنظومة الرقمية في الدولة. ونحن نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير وتحديث بنيتنا التحتية من خلال الاستثمار في التقنيات التي تلبي المتطلبات المستقبلية لدولة الإمارات، حيث قمنا في عام 2020 بزيادة نفقاتنا الرأسمالية بنسبة 24.1٪ لتصل إلى 1.87 مليار درهم، وهو ما يمثل أعلى مستوى لكثافة رأس مال الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة شبكتنا ومواصلة نشر شبكات الجيل الخامس. وقد دعمت الميزانية العمومية القوية للشركة وصافي دخلها البالغ 1.44 مليار درهم الذي حققته في عام 2020 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للعام 2020 قدرها 28 فلساً للسهم الواحد.

وتابع الحسيني: وقد قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة رفع نسبة تملك غير الإماراتيين لتصل إلى 49% من رأس مال الشركة. ويشكل هذا القرار تطوراً مهماً في رحلة شركتنا خلال المرحلة القادمة من خلال منح جميع المستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار فيها ليكونوا جزءاً من نجاحنا ورحلتنا المستقبلية.

زخم إيجابي



من جهته، قال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: شهدت أعمالنا زخماً إيجابياً نحو العودة التدريجية لممارسة الأعمال بشكل طبيعي خلال النصف الثاني من عام 2020 وذلك مع استئناف النشاط الاقتصادي وتحسن الأنشطة التجارية والسياحية. وقد سجلت شركتنا نمواً إيجابياً في الإيرادات خلال ربعين متتاليين (الثالث والرابع من عام 2020) مع تحقيق صافي دخل جيد 1.44 مليار درهم خلال العام 2020، ونمت إيراداتنا من شريحة خدمات الهاتف الثابت بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.57 مليار درهم في عام 2020، مدعومة بزيادة 7.4% في قاعدة المشتركين بالخدمات خلال الفترة ذاتها ما يعكس قوتنا التنافسية وقدرتنا على اكتساب حصة في السوق خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات.

وأضاف الحساوي: تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من إظهار مستوى عالٍ من المرونة خلال العام الذي شهد تطورات غير مسبوقة، حيث نجحنا في التأقلم مع تحديات جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على سلامة موظفينا ومواصلة تزويد عملائنا بأفضل خدمات وحلول الاتصال. كما سلط الوباء العالمي الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه مشغلو خدمات الاتصال في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد وضمان تواصل الناس، ويشرفنا أن نساهم في نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البنية التحتية المتطورة لشبكتنا الموثوقة ذات المستوى العالمي.