شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تستقطب 2.35 مليار درهم في جلستين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خالفت أسهم في قطاع التأمين، الاتجاه الهبوطي لسوقي أبوظبي ودبي الماليين في جلسة الإثنين نتيجة ضغوط بيعية وكذلك عمليات جني أرباح على أسهم أخرى، بينما تخطت السيولة مجدداً المليار درهم، لتبلغ سيولة الجلستين الماضيتين 2.35 مليار درهم.

واستقطب «سلامة للتأمين» سيولة بـ25.4 مليون درهم وقفز على إثرها 5.27% إلى 0.859 درهم، وذلك من خلال التداول على 30.28 مليون سهم.

وارتفع سهم «أمان» 13.7% إلى 1.12 درهم من خلال سيولة بـ12 مليون درهم عبر التداول على 11 مليون سهم، كما زاد «دبي للتأمين» 14.95% إلى 6.38 درهم، لكن بتداولات ضعيفة بأقل من مليون درهم. وارتفع «دار التكافل» 0.63% إلى 0.951 درهم، بسيولة قدرها مليون درهم وبكميات بعدد مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «ميثاق للتأمين التكافلي» 3.44% إلى 0.872 درهم، كما ارتفع «أبوظبي الوطنية للتكافل» 1.96% عند 5.2درهم، وصعد «أبوظبي الوطنية للتأمين» (أدنيك) 2% إلى 5 دراهم.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 1.2 مليار درهم، منها 1.026 مليار درهم في سوق أبوظبي و171.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 333.8 مليون سهم، توزعت بواقع 190.8 مليون سهم في أبوظبي و143 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 6992 صفقة.

سوق دبي 0.88% -

2643 نقطة

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.88% إلى مستوى 2643 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع.

وهبط قطاع العقار 1.42% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.04% و«إعمار للتطوير» 1.71% و«إعمار مولز» 3.39% و«الاتحاد العقارية» 1.09% و«ديار» 1.02% و«داماك» 0.76%.

وهبط قطاع البنوك بنحو 1% نتيجة انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 2.15% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

ونزل قطاع الاستثمار 0.4% إثر نزول «دبي المالي» 1.73% و«شعاع كابيتال» 0.27% فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وهبط قطاع النقل 0.83% بفعل هبوط «العربية للطيران» 3.2% أمام ارتفاع «أرامكس» 0.67% و«الخليج للملاحة» 1.38%.

سوق أبوظبي 0.29% -

5655.56 نقطة

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.29% إلى مستوى 5655.56 نقطة مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

وانخفض قطاع البنوك 0.15% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.15%.

وتراجع قطاع العقار 3% نتيجة تراجع «الدار» 3.12% و«رأس الخيمة العقارية» 2.87%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.3% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما هبط قطاع الطاقة هامشياً 0.03% بفعل هبوط «طاقة» 0.69% في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 0.28% واستقرار «أدنوك للتوزيع».

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.88% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.87% و«الواحة كابيتال» 1.61% رغم هبوط «إشراق» 0.64%.

25.4 مليون درهم تداولات «سلامة»

وتصدر «سلامة للتأمين» التداولات في سوق دبي بقيمة 25.4 مليون درهم مغلقاً عند 0.859 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 24 مليون درهم وأقفل عند 3.8 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً تداولات بلغت 16.5 مليون درهم وأغلق عند 5 دراهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات «الدار» بقيمة 288.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.73 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستحوذاً على 266 مليون درهم وأقفل عند 14.86 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 165.3 مليون درهم ليغلق عند 46.5 درهم.

وسجل «دبي للتأمين» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.95% مغلقاً عند 6.38 درهم، بينما سجل «الصقر للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 4.6% إلى 1.45 درهم.

وكان في مقدمة المرتفعين في سوق أبوظبي «بنك رأس الخيمة» بنسبة 3.72% مغلقاً عند 3.9 درهم، بينما كان في مقدمة المتراجعين «الدار» بنسبة 3.12% إلى 3.73 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 115.25 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.5 مليون درهم محصلة شراء العرب و14.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 115.25 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 15.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.78 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و11.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 15.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 6.13 مليون درهم محصلة بيع العرب و9.56 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

هذا واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 38.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 37.63 مليون درهم محصلة بيع في سوق أبوظبي، و700 ألف درهم فقط محصلة بيع في سوق دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 38.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 700 ألف درهم محصلة شراء في دبي، و37.63 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.