«التنمية الأسرية بالشارقة» تطلق حملة «الوطن أسرة» لعام 2021

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة عن انطلاق برامج ومبادرات حملة «الوطن أسرة» لعام 2021، وذلك في ظل النجاحات التي حققتها الحملة خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة رضا أفراد المجتمع عن مشاريع وبرامج الحملة 96.59% في حين بلغ مؤشر السعادة 96.66%.

وتهدف الإدارة من خلال البرامج والفعاليات التي ستستمر حتى أكتوبر 2021 إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع من أجل تعزيز وتثقيف أفراد الأسرة الواحدة لبناء كيان أسري متماسك ومستقر، إضافة إلى تمكين الأسرة والأفراد ومساندتهم في تنشئة جيل واعد قادر على مواجهة التغيرات السريعة في الحياة، ومساعدة الأفراد على ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة وجودة الحياة وتعزيزها كأسلوب حياة في المجتمع و دعم الكيان الأسري

وأكدت موضي بنت محمد الشامسي رئيسة إدارة المراكز أن حملة «الوطن أسرة» تحت شعار «الأسرة أمان.. يريدها سلطان»، تأتي في إطار سعيها لنشر ثقافة توعوية أسرية إيجابية تتماشى مع رؤية الدولة 2021، وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،الذي طالما أكد سموه أهمية تضافر الجهود كافة من أجل الأسرة فهي الأساس الأول لمجتمع متلاحم متماسك، لما لأسر من أهمية كبيرة في بناء قيم الأفراد وسلوكياتهم، موضحة أن الإدارة حرصت منذ تأسيسها على تحقيق هدفها الأسمى في تعميق تماسك الأسرة والحفاظ على هويته وتعزيز القيم والثقافة الداعمة للبناء الأسري المتماسك والمستقر مستلهمين من رؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة التي أنارت الدرب لتحقق الإدارة ما حققته من الإنجازات الرامية إلى دعم الكيان الأسري.

وأشارت الشامسي إلى أن الإدارة سعت وفي ظل النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة خلال عام 2020، وانطلاقاً من أهمية مستهدفاتها في تعزيز منظومة القيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري، وتمكين الشخصية الإنسانية، وتطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة من خلال تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية بهدف تحقيق مبدأ التلاحم الأسري في المجتمع وتركيز انتباه الأفراد نحو القيم التي تدعم التماسك الأسري.

من جهتها أكدت خديجة النقبي المنسق العام للحملة حرص إدارة المراكز على إيصال الرسالة الأسرية الإيجابية من مختلف جوانبها، حيث ستتناول برامج الحملة بناء وتكوين الشخصية الإنسانية ضمن برنامج 180 من التغيير، والذي سيقدم محاضرات مختلفة من قبل محاضرين متخصصين خلال شهري فبراير ومارس، كما ستضمن الحملة برامج وفعاليات خلال الفترة من إبريل حتى يونيو، تركز على تطوير الثقافة الزوجية الراقية ومن أبرزها برنامج «أسر ملهمة» وبرنامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج.