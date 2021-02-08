بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 21.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر21 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5703 نقطة بنسبة هبوط بلغت 38ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر441 مليون سهم تمت عبر 11567 صفقة نقدية بقيمة 7ر43 مليون دينار (نحو 2ر144 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر5 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4683 نقطة بنسبة هبوط بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر396 مليون سهم تمت عبر 8390 صفقة نقدية بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 14ر85 مليون دولار).

كماانخفض مؤشر السوق الأول 5ر29 نقطة ليبلغ مستوى 37ر6221 نقطة بنسبة هبوط بلغت 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر45 مليون سهم تمت عبر 3177 صفقة بقيمة 9ر17 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر11 نقطة ليبلغ مستوى 96ر4847 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر339 مليون سهم تمت عبر 6153 صفقة نقدية بقيمة 3ر23 مليون دينار (نحو 8ر76 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (بيت الطاقة) و(استهلاكية) و(عقار) و(قيوين أ) أما شركات (الأولى) و(وطني) و(بيتك) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (أولى تكافل) و(وثاق) و(الأنظمة) و(فيوتشر كيد) الأكثر انخفاضا.