شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» إلى قمة جديدة بدعم استثمار «تيسلا» 1.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت عملة «بيتكوين» المشفرة بأكثر من 10%، الاثنين، إلى قمة غير مسبوقة بعد إعلان «تيسلا» عن استثمارها 1.5 مليار دولار تقريباً في العملة المشفرة الشهر الماضي. كذلك قالت شركة السيارات الكهربائية إنها قد تقبل شراء سياراتها مقابل دفعات من العملة المشفرة في وقت لاحق.

ورفعت تلك الأنباء بيتكوين لما يصل إلى 43625 دولاراً.

وكشفت «تيسلا» عن الاستثمار بعد عشرة أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم «بيتكوين» في خانة التعريف الشخصي في «تويتر»، قبل أن يعود ويحذفه.

كذلك، قفزت عملة «دوج كوين» خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، بنحو 55%، بعدما أعلن الملياردير الأمريكي ماسك، أيضاً دعمه للعملة المشفرة على «تويتر». وتبلغ قيمة عملة «دوج كوين» 0.076 دولار، وكانت صعدت بعد تغريدة ماسك إلى 0.08 دولار. (وكالات)