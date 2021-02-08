شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: الثقة بالظروف الاقتصادية العالمية لا تزال هشة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية، الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، أن مؤشرات الثقة العالمية شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الأخير 2020، وما زالت هشة في مطلع العام 2021.

ويرصد تقرير الظروف الاقتصادية العالمية، والذي يعتبر أكبر استطلاع اقتصادي دوري يشارك فيه أكثر من 3000 من كبار المحاسبين والمختصين الماليين من جميع أنحاء العالم، الحجم الحقيقي للركود العالمي الناجم عن تدابير الاستجابة لوباء فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى تدهور مؤشرات التفاؤل حول الاقتصاد العالمي منذ اكتمال الاستطلاع في 8 ديسمبر.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تقارب 4,5% خلال عام 2020، في انخفاض هو الأكبر من نوعه منذ عدة عقود. ورغم حالة التعافي التي ظهرت في أعقاب تخفيف القيود والإغلاق في النصف الأول من العام 2020، واجهت العديد من الاقتصادات حالة من التراجع، حيث أدت الموجة الثانية لعدوى «كوفيد-19» إلى العودة إلى حالة الإغلاق. ويرى المشاركون في الاستطلاع أن الحالة الاقتصادية خلال هذا العام ستشهد تعافياً مطّرداً، إلا أن حالة غياب اليقين المستمرة قد تكبح مؤشرات الثقة لدى المستهلكين والأعمال، لاسيما أننا لن نشهد نتائج ملموسة للتعافي قبل منتصف عام 2022.

كما وتكشف نتائج استطلاع الربع الأخير للعام 2020 ما يلي:

سجلت مؤشرات الطلبات العالمية والتوظيف والاستثمار برأس المال تحسناً طفيفاً، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة، أي خلال الربع الأخير من عام 2019. انخفاض مؤشرات «الخوف»، أي القلق بشأن خروج العملاء والموردين من السوق خلال الربع الأخير من العام 2020، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، مما يؤكد بوضوح حالة غياب اليقين الشديدة في التوقعات الاقتصادية العالمية لمطلع عام 2021. ظلّت المخاوف من التضخم عند مستويات ضئيلة للغاية، بينما ساد القلق بشأن بقاء التكاليف بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق. تراجعت مؤشرات الثقة مرة أخرى في منطقة أمريكا الشمالية بعد القفزة التي شهدتها خلال الربع الثالث 2020. وعلى النقيض من ذلك، شهدت مؤشرات الثقة في الشرق الأوسط تحسناً كبيراً، مدعومة على الأرجح بالتعافي المتواصل لأسعار النفط. يتوقع أكثر من 50٪ من المشاركين في الاستطلاع من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا أن مرحلة الانتعاش المستدام ستكون خلال النصف الثاني من هذا العام.

وفي معرض تعليقها على نتائج التقرير، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين: «يشير استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية إلى تغير طفيف في مؤشرات الثقة، حيث تبرز بشكل واضح حالة غياب اليقين بشأن مسار النمو الاقتصادي لهذا العام. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة هشاشة خلال الشهور الأولى من العام 2021. ومن جهة أخرى، تتهيأ الأسواق الناشئة لتحقيق مستوى طفيف من التعافي خلال العام، ومن اللافت أيضاً أن 50٪ من المشاركين في الاستطلاع من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا قالوا إنهم يتوقعون تعافياً مستداماً خلال النصف الثاني من هذا العام. إلا أن جانباً كبيراً من ذلك سيعتمد على التطورات في أزمة كوفيد-19 وطفرات الفيروس والتغيرات المتعلقة بتقدم برامج التطعيم».

من جهته، قال رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام، ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): «دفع الوباء بالملايين حول العالم إلى حافة الفقر المدقع، فقد عانت الأسواق الناشئة الركود لأول مرة منذ عقود خلال العام الماضي. وعادت استراتيجيات الاستجابة التي اتخذتها الدول لمواجهة الوباء بتداعيات خطيرة على الأوضاع المالية العامة لمعظم الاقتصادات، حيث باتت ميزانيات العديد من البلدان تعاني عجزاً يتراوح بين 10٪ و15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وزادت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100٪».

من جانبها، قالت فضيلة جوبلاني، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط: «كان العام الماضي واحداً من أسوأ الأعوام التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود، لكن أسواق منطقة الشرق الأوسط شهدت نقلة نوعية في مؤشرات الثقة خلال الربع الأخير من 2020 رغم هذه الظروف العصيبة. فقد كان المشاركون من المنطقة الأكثر تفاؤلاً في الاستطلاع، حيث توقع 54% منهم أن تبدأ الأوضاع الاقتصادية بالتحسن خلال النصف الأول من هذا العام. ويمكن إرجاع ذلك إلى عوامل مشتركة منها تراجع حدة التوترات الجيوسياسية والتعافي المتواصل في أسعار النفط ومعدلات الطلب. فخلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2020، قفزت أسعار النفط بنسبة تقارب 25٪ لتصل إلى 50 دولاراً للبرميل».

منطقة الشرق الأوسط

سجلت مؤشرات الثقة في منطقة الشرق الأوسط قفزة كبيرة خلال الربع الأخير 2020، ويمكن إرجاع ذلك إلى عوامل مشتركة منها تراجع حدة التوترات الجيوسياسية والتعافي المتواصل في أسعار النفط ومعدلات الطلب. فقد قفزت أسعار النفط بنسبة 25٪ لتصل إلى 50 دولاراً للبرميل بين شهري سبتمبر وديسمبر. لكن مؤشرات النشاط ضعيفة نسبياً على خلفية القيود المتعلقة بأزمة كوفيد-19المتواصلة وتداعياتها على النشاط الداخلي، وغالباً القيود المالية التي سببها الانخفاض النسبي في أسعار النفط مقارنة بالأسعار المستخدمة لوضع توقعات الميزانيات.

انطلقت الأعمال الميدانية لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية في الربع الأخير من العام 2020 يوم 20 نوفمبر واستمرت لغاية 8 ديسمبر 2020، وشارك فيه 3086 عضواً في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) حول العالم، منهم أكثر من 300 مدير مالي.

