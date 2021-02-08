شكرا لقرائتكم خبر عن الألماس يستعيد بريقه 2022 من بوابة الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع تقرير صادر عن مركز أنتويرب العالمي للألماس أن يتعافى الطلب على المجوهرات الماسية ليلامس مستويات ما قبل الجائحة بين عامي 2022 و2024، وبأن الصين ستقود هذا الانتعاش.

وقال التقرير الذي أعدته مجموعة «باين» الاستشارية، إن انتعاش الطلب أمر متباين يعتمد على سياسات الإغلاق والدعم الحكومي ومدى تمكن التجار من تحويل مبيعاتهم عبر الإنترنت.

وأشارت التوقعات إلى تعافى الطلب الصيني على الألماس بالكامل هذا العام، في حين سيستغرق التعافي في الهند والولايات المتحدة من عامين إلى ثلاثة أعوام إضافية.

يُذكر أن صناعة الألماس عانت بالفعل قبل عام 2020، وفاقم «كوفيد-19» من معاناتها. وانخفض إنتاج الحجر النفيس بنسبة 20% في العام الماضي، كما تراجعت مبيعات الألماس الخام بنسبة 33%، بعد أن انخفضت بنسبة 18% على أساس سنوي في 2019. ومع ذلك فالصناعة في وضع جيد للتعافي. وتحملت شركات التعدين العبء الأكبر من الانكماش، حيث انخفضت هوامش الربح لديها بنسبة 22%.