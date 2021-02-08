شكرا لقرائتكم خبر عن «اللولو» تعتزم افتتاح 25 فرعاً جديداً هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة اللولو العالمية» عن افتتاح متجرها رقم 200 في مركز بارك مول بالعاصمة المصرية القاهرة وذلك بحضور على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة د. ابراهيم عشماوي نائب وزير التجارة الداخلية، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات ورجال الأعمال. ويعتبر هذا الفرع الثالث لمجموعة اللولو العالمية في مصر،ومن المخطط التوسع قدماُ في السوق المصري والذي يعتبر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قال يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اللولو»: «بلا شك هي لحظة فخر بالنسبة لي ولكل الفرق العاملة والذين كانوا مصدر قوتنا واصولنا الاساسية طوال المسيرة إنطلاقاً من البداية المتواضعة في بداية التسعينات حتى اليوم، وبهذه المناسبة أود ان أتقدم بالشكر الجزيل لقيادة دولة الامارات الرشيدة وقادتنا الملهمين لاستراتيجيتهم الاستباقية والدعم الكبير والذي مثل مصدر قوة لنا، خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة».

وأضاف موسيليام: «لقد كانت مسيرة حافلة بالأحداث، ولكنها كانت مرضية للغاية وسنواصل في النمو في الأسواق المحلية وكذلك افتتاح أسواق جديدة، و قد يحدث بعض التأخير في تدشين بعض المشاريع الجديدة. ولكن لن يتم إلغاء أين منها، نتطلع قدماً لأن نصل لعدد 225 متجر بنهاية العام 2021».

وقد وصل عدد العاملين في مجموعة اللولو إلى قرابة 57 ألف موظف، حيث تم افتتاح 15 هايبرماركت منذ مارس 2020 حتى اليوم رغم ظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.