شكرا لقرائتكم خبر عن توقف محادثات سيارة «أبل» يفقد «هيونداي» 3 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت هيونداي موتور الكورية الجنوبية ووحدتها كيا الاثنين، استمرار إجراء محادثات مع آبل، بشأن السيارات الكهربائية ذاتية القيادة بعد شهر فحسب من تأكيد إجراء محادثات في مراحل أولية مع شركة التكنولوجيا العملاقة.

تعرضت القيمة السوقية للشركتين لانخفاض حاد، إذ تراجع سهم هيونداي 6.2% مما محا ثلاثة مليارات دولار من قيمتها السوقية. أما أسهم كيا، فهوت 15% لتخسر 5.5 مليار دولار من قيمتها. كانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن كيا هي شريك العمليات المحتمل لآبل في تلك الصفقة.

وقالت هيونداي وكيا اليوم في إفصاح للبورصة «نتلقى طلبات بشأن التعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة من عدة شركات، لكن النقاشات في مرحلة مبكرة ولم يتخذ قرار بشأنها بعد، لسنا في محادثات مع آبل بخصوص سيارات ذاتية القيادة».

كانت أسهم كيا قفزت 61% بعد أن أكدت هيونداي في البداية تقريراً بثته وسائل إعلام محلية أوائل الشهر الماضي عن مناقشات مع آبل بشأن تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول 2027، على أن تُصنع البطاريات في مصانع بالولايات المتحدة تشغلها هيونداي أو كيا.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت وسائل إعلام من بينها سي.إن.بي.سي تقول إن الصفقة صارت وشيكة.

لكن مصادر مطلعة قالت إنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسهم كيا وهيونداي بفضل أنباء المحادثات مع آبل، فإن الشركتين تشهدان معارضة داخلية قوية لفكرة التحول إلى متعاقد لصالح آبل. (رويترز)