«بيسبن» تؤسس مقرها الإقليمي ومركزي ابتكار في أبوظبي



أبوظبي: ”الخليج 365”

تستعد شركة «بيسبن جلوبال»، المزود الرائد لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، لتأسيس مقرها الإقليمي الرئيسي ومركزين للابتكار في إمارة أبوظبي في خطوة تمنح زخماً لخطط التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نفس السياق أعلن «مكتب أبوظبي للاستثمار» عن توقيعه لعقد شراكة مع «بيسبن جلوبال» الكورية الجنوبية يقدم بموجبها للأخيرة حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقرها في Hub 71، منظومة الابتكار التقني العالمية في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه الشراكة كجزء من برنامج الابتكار الذي أطلقه المكتب بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، وهو أحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وتأسست «بيسبن جلوبال» في كوريا الجنوبية عام 2015 وتقدم اليوم خدماتها الاستشارية والتطبيقية في مجال الحوسبة السحابية حول العالم. وتوفر الشركة خدمات متكاملة في مجالات استراتيجيات السحابة والترحيل والتطبيق ونظام «ديف-أوبس» والبيانات الضخمة، وتم إدراجها على قائمة جارتنر ماجيك كوادرنت للبنى التحتية السحابية العامة لأربع سنوات على التوالي.

ويأتي الدعم الذي يقدمه «مكتب أبوظبي للاستثمار» إلى الشركات التكنولوجية منسجماً في مضمونه وأهدافه مع التزام إمارة أبوظبي باحتضان ورعاية الأفكار والحلول المبتكرة التي تواكب الاحتياجات الإقليمية والقابلة للتصدير عالمياً؛ وهو ما يتجسد في جهود مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة للترويج للتكنولوجيا التحولية بالتزامن مع استثمارات «مبادلة» و«أبوظبي القابضة ADQ» في القطاعات القائمة على المعرفة. وبذلك، وضعت الإمارة أسساً راسخة لمجتمع تقني تعاوني يسرّع الاكتشافات السباقة، الأمر الذي يلقي الضوء على أهمية الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«بيسبن جلوبال» كعنصر داعم نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة كمحور إقليمي للابتكار.

قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام «مكتب أبوظبي للاستثمار»: «تركز إمارة أبوظبي على دعم التغيير الخلاق وإحداث تغييرات نوعية من خلال الترويج للابتكار والأفكار الجديدة المؤهلة لتحقيق النجاح على المدى الطويل. ويلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم مستقبل الابتكار في المنطقة؛ ويسرنا أن نقدم كل سبل الدعم الممكن لشركة ’بيسبن جلوبال‘ لنمهد الطريق معاً أمام التحول الرقمي على نطاق واسع في إمارة أبوظبي».

وبموجب الشراكة، ستعمل «بيسبن جلوبال» على تأسيس مقر لها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إمارة أبوظبي، إلى جانب مركزين للابتكار؛ مركز العمليات السحابية ومركز التكنولوجيا، لتعزيز أعمال الأبحاث والتطوير في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة. كما ستقوم الشركة بتوسعة فريق عملها الذي يضم نخبة من خبراء الحوسبة السحابية بهدف إثراء العروض التي تقدمها الشركة لعملائها، ولا سيما مع استعدادها لدخول مجالات عمل جديدة تتضمن قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.

وقال مطيع شغليل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيسبن جلوبال- الشرق الأوسط وأفريقيا»: «تضمن لنا شراكتنا الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار حصولنا على الدعم اللازم لتنمية أعمالنا وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يجمعنا الهدف المشترك الرامي إلى تطوير حزمة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة الشركات على الاستفادة المثلى من إمكانات الحوسبة السحابية. ولكي نتمكن من تحقيق هذه التطلعات، يجب علينا توظيف وتدريب أفضل المواهب، وتزويدهم بأفضل مكان للعمل والإقامة، بحيث لا يقتصر دورهم على أداء المهام اليومية، بل ويمتد ليشمل المساهمة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي بأن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشر التنافسية العالمي».