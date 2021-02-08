التغير المناخي والبيئة تطلق أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية



دبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الأولى من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية، والتي تمتد في الفترة من اليوم الاثنين إلى 11 فبراير الجاري في إطار جهودها لتعزيز سلامة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وتقام فعاليات الدورة - افتراضياً - تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد – 19، وضماناً للحفاظ على الصحة العامة، ويأتي تنظيم الأسبوع كتعزيز لمبدأ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطويراً لمنتدى المستحضرات البيطرية الدوائية الذي نظمته الوزارة سابقاً لعدد من الدورات ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الافتراضية لمناقشة موضوعات تطوير المنتجات البيطرية اعتماداً على توظيف احدث التقنيات العالمية، والمعايير التنظيمية للطب البيطري، وتكامل الخدمات البيطرية في استخدام المضادات البكتيرية ومقاومتها، والمعايير الدولية لحماية ورعاية الحيوانات، و إضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من مستجدات الأمراض الحيوانية.

وقال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع: «إن تنمية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها تمثل أحد المستهدفات الرئيسة لوزارة التغير المناخي والبيئة ضمن هدفها الاستراتيجي لتحقيق أمن واستدامة الغذاء في دولة الإمارات».

وأضاف: «وتعتبر المستحضرات البيطرية والخطط الوطنية لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان أحد الركائز الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية صحته، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المجالات بشكل يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية».

وأشار إلى ان دولة الإمارات تبذل العديد من الجهود في هذا الخصوص، في مقدمتها تهيئة البنية التشريعية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 في شأن المستحضرات البيطرية لتنظيم تداول هذا النوع من المستحضرات، بالإضافة إلى باقة واسعة من التشريعات والقرارات الداعمة.

وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة الحيوانية إلا أن هذا الهدف ما يزال يواجه تحديات عديدة أهمها مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وفي هذا الصدد تسعي الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لوضع الخطط الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية البيطرية وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها بما يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأوضح أنه مواكبةً لتوجهات دولة الإمارات القائمة على التعاون والتنسيق الدائم وتبادل الخبرات والتجارب، جاءت فكرة تنظيم أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة للتركيز على أربعة محاور رئيسة يتلخص الأول في أهمية تسجيل المستحضرات البيطرية لضمان جودتها وفعاليتها وأمانها على الحيوانات، في ما يخص المحور الثاني الخاص بالأمور المتعلقة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ، والمحور الثالث يختص بالصحة الحيوانية على أن يختص المحور الرابع بالرفق بالحيوان.

وشملت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية، مجموعة من الجلسات الافتراضية ضمن أعمال «معمل الابتكار في الخدمات البيطرية»، ومنها جلسة جهود المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وآليات ونظم التسجيل المركزي للمنتجات البيطرية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمعايير والممارسات التنظيمية العالمية للطب البيطري، فضلاً عن مناقشة الخبرات الدولية في تسجيل المنتجات البيطرية.