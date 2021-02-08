شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. مقتل 24 شخصاً في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - أ ف ب

قالت وكالة الأنباء المغربية، الاثنين، إن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، في معمل «سري» للنسيج تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال البلاد، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإنقاذ محاصرين محتملين.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة أن تدخل فرق الإنقاذ أسفر عن انتشال جثث 24 شخصاً وإغاثة 10 آخرين، بينما يستمر البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين وإنقاذهم.

وأوضح المصدر نفسه: «عرفت وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية (...) صباح الإثنين، تسرباً لمياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها». ونقل الأشخاص الذين تمت إغاثتهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

كذلك، أعلن عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال حصول تماس كهربائي أودى بالضحايا، من دون أن تؤكد السلطات هذه الأنباء حتى الآن.

وسبق أن تسببت أمطار غزيرة مطلع كانون الثاني/يناير في فيضانات في شوارع رئيسية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب)، مسفرة عن سقوط 4 ضحايا على الأقل إثر انهيار بيوت كانت آيلة للسقوط، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي أيلول/سبتمبر 2019 توفي 24 شخصاً إثر انقلاب حافلة للمسافرين جراء السيول، بينما قتل 7 آخرون في الفترة نفسها إثر فيضان أتى على ملعب عشوائي لكرة القدم أقيم في مجرى واد.