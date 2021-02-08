تحدٍ مثير في منافسات الدراجات ببرنامج «شهر شرطة الشارقة»



ضمن برنامج «شهر شرطة الشارقة الرياضي» المقام برعاية ومشاركة القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، أطلقت القيادة صباح الإثنين التحدي الأول لسباق الدرجات الهوائية، الذي أقيم على طريق الشارقة - خورفكان الجديد لمسافة «17» و«34» كيلومتراً، وذلك بمشاركة العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، و127 مشاركاً من ضباط، وضباط صف شرطة الشارقة بمختلف الإدارات.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة أن مسابقة التحدي واختيار موقع السباق جاءا كمبادرة من القيادة، وتعبيراً عن خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، على مكارمه السخية التي ظل يقدمها باستمرار لأبنائه بالإمارة، وتشييده للكثير من المشاريع التنموية الهامة، حيث يعتبر طريق الشارقة – خورفكان الجديد أحد تلك المشاريع، كما تعتبر المسابقة سانحة طيبة لتفعيل الترابط الاجتماعي بين منتسبي القيادة، إضافة لأهمية ممارسة النشاط الرياضي لأفراد المجتمع عامة، ولرجال الشرطة والأمن على وجه الخصوص حيث يسهم اكتسابهم لعنصر اللياقة البدنية والمحافظة عليه، بشكل كبير في أداء مهامهم وواجباتهم بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى الاستمرارية في تنفيذ مجموعة من البرامج الرياضية المنتقاه لكافة منتسبي القيادة.

وفي نهاية السباق، توج اللواء الشامسي الفائزين بالمراكز الثلاثة المتقدمة عن فئة الـ«17» كيلومتراً، حيث حصل المقدم أحمد سالم بن ربيعة نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني العميد راشد الباس مدير إدارة الشؤون المالية، وحل في المركز الثالث المقدم محمد بطي الهاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وفي فئة الـ«34» كيلومتراً حقق الشرطي حمد بن ثاني الغيلاني بإدارة الحرس الأميري المركز الأول، وجاء الشرطي أول بدر فريد الكعبي بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في المركز الثاني، بينما حل المساعد أول سلطان راشد الخيال من إدارة مكتب القائد العام بالمركز الثالث.