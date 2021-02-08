شكرا لقرائتكم خبر عن 28 صفقة في ختام الميركاتو الشتوي السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أحجمت الأندية السعودية عن إبرام صفقات كبيرة في الميركاتو الشتوي السعودي الذي أغلقت نافذته منتصف ليل الأحد على 28 صفقة مقسمة بين 14 صفقة محلية ومثلها أجنبية.

وحافظت صفقتا انتقال عبدالله الحمدان من الشباب إلى الهلال، والنيجيري إيجالو إلى الشباب على وهجهما، كأهم الصفقات في هذه النافذة التي بدت مختلفة عن النسخ السابقة نتيجة للظروف المالية التي ضربت السوق الرياضية العالمية بسبب جائحة كورونا.

ولم يشهد اليوم الأخير السيناريو المعهود، حيث انسحب الهلال من مفاوضاته مع الثنائي البرازيلي تكسيرا وجارلادو مفضلاً إكمال موسمه بستة أجانب فقط، ولم يستطع أهلي جدة استقطاب المدافع المنتظر لتعزيز خط الدفاع، واكتفى النادي الجداوي بالتعاقد مع الفرنسي من أصل سنغالي مباي نيانج صاحب الـ26 عاماً، وأطلق الأهلي لاعبه الألماني ماركو مارين إلى الرائد على سبيل الإعارة.

وتعاقد الفتح مع البيروني إيفكا بجانب صفقته المبكرة مع الجزائري هلال سوداني، وتصدر ضمك والرائد عدد الصفقات بواقع 6 صفقات لكل جانب، فيما جاء العين وأبها بعد ذلك بواقع 3 صفقات أبرزها تعاقد العين مع المدافع الغاني إبراهام فريمبونج والمحور السنغالي بادو ندياي، وضم أبها البوسني بنجامين تاتار، وصفقتين للشباب، ومثلها للفيصلي والفتح، وصفقة واحدة محلية للهلال متمثلة في الحمدان، وأجنبية وحيدة للأهلي والتعاون والقادسية متمثلة في الفرنسي نيانج والباراجوياني أليخاندرو روميرو والنيجيري ليك جيمس.