شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالجلسة السابقة ضمن عمليات جني أرباح ، يأتي هذا فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 411.80 نقطة الأعلى منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مستقرا بدون أي تغيير يذكر ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد مكاسب واسعة على مدار أربع جلسات متتالية.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي فى عام 2021 ، بدعم تحقيق كبرى الشركات والبنوك فى أوروبا أرباحا أفضل من تقديرات الخبراء خلال الربع الأول من العام الجاري.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع يقترب من 1.5% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية لأعلى مستوى فى 13 شهرا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,894.56 نقطة.

دعم تلك المكاسب القياسية مؤشرات على اقتراب الكونغرس الأمريكي من تمرير حزمة الإنقاذ المالي التي قدمها الرئيس "جو بايدن" البالغة 1.9 تريليون دولار ، لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.25%.