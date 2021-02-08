شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي من أدنى مستوى فى شهرين بفضل نشاط الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ، من أدنى مستوى فى شهرين ، بفضل نشاط طلب مستثمري التجزئة استغلالا للأسعار المنخفضة ، بالإضافة إلى التمسك فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,823.09$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,815.78$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,807.81$.

انهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,784.94$ للأونصة ، وبدعم تراجع الدولار بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت أسعار الذهب نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تحول تركيز المستثمرين إلى شراء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتواصل الأسعار التعافي لليوم الثاني على التوالي ، مع نشاط طلب مستثمرين التجزئة استغلالا للأسعار المنخفضة عند أدنى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى الدعم المتوفر حول مستويات الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة.

ويدعم الارتفاع الحالي فى أسعار الذهب أيضا نشاط طلب الملاذات الآمنة ، فى ظل تنامي الشكوك حول تعافي اقتصاد الولايات المتحدة ، بعد بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة يوم الجمعة عن شهر كانون الثاني/يناير.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 3.33 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,156.51 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.