شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا العربية" تُجدد تأهيل الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها، أمس الأحد، إشعار تجديد تأهيل الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدة التجديد هي سنة واحدة تبدأ في 15 فبراير 2021، وتنتهي في 15 فبراير 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 30.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 33.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى تراجع صافي نتائج الاكتتاب مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 13.1%. وكان هذا مدفوعًا بزيادة في تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة التي تم تحميلها على قائمة الدخل والمرتبطة بعجز الأقساط الناتج عن الارتفاع المتوقع في المطالبات المؤجلة إلى ما بعد الانتهاء من فترة الحظر المرتبطة بوباء كورونا.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في صافي المطالبات المتحملة إلى 2.2 مليار ريال مقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.