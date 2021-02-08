شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الخبير ريت" تُوصي بعدم المضي في عملية الاستحواذ الخاصة بأحد العقارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخبير المالية بصفتها مدير صندوق الخبير ريت "الصندوق" عن موافقة مجلس الإدارة على توصيته بشأن عدم المضي في عملية الاستحواذ الخاصة بأحد العقارات الواقعة في مدينة الرياض.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدير الصندوق سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ومنها الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وإعادة تقديمها للحصول على الموافقات اللازمة.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت، خلال يناير الماضي، على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وقالت الهيئة، في بيان سابق، إن مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشارت الخبير المالية، في بيان سابق، بأن العقارات هي كلية الرؤية للتعليم (كلية الفارابي للتعليم سابقاً)، مستودعات أكون، عقارات صناعية.

وكان مجلس إدارة "الخبير المالية" اعتمد في سبتمبر الماضي الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق والتي ينوي مدير الصندوق التقدم بها لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، بشأن طلب الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، وذلك للاستحواذ على أصول عقارية جديدة مستهدفة من قبل مدير الصندوق، وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.

يُذكر أن الصندوق استحوذ، خلال سبتمبر الماضي أيضا، على برج اليجانس وهو برج مكتبي ويقع في حي المروج، شارع الملك فهد، مدينة الرياض.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخراً، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن "صندوق الخبير ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الهيئة الشرعية، تم إدراجه في السوق المالية "تداول" بتاريخ 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440هـ.