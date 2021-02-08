شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام للأسهم السعودية بالختام.. وتراجع أرباح البنك السعودى الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.40% رابحاً 121.41 نقطة ليغلق عند مستوى 8809.34 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% رابحاً 320.69 نقطة ليغلق عند مستوى 25589.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 276.2 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.33%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.12%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 2.04%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.55%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.24%، فيما تراجع قطاعي الاتصاتلا وتجزئة الأغذية بنسبة 0.34%، 0.14%، على التوالي.

وقفز 183 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 10%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 9.92%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "تعليم ريت" بنسبة 1.47%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 1.36%، ثم سهم "أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 0.96%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.6 مليار ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن صندوق الخبير ريت، موافقة مجلس الإدارة، على توصيته بشأن عدم المضي في عملية الاستحواذ الخاصة بأحد العقارات الواقعة في مدينة الرياض، وعليه سوف يقوم مدير الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث ملف زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق ومنها الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وإعادة تقديمها للحصول على الموافقات اللازمة.

في سياق آخر أعلن البنك السعودي الفرنسي، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وبلغ إجمالي دخل العمولات الخاصة 6.3 مليار ريال سعودي مقابل 7.4 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 14.721%، وبلغ صافي الربح 1.5 مليار ريال سعودي مقابل 3.1 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 50.369%، وبلغ إجمالي الودائع 127.1 مليار ريال سعودي مقابل 132.8 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 4.31%.