شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تقفز 6% بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار فى العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت عملة البتكوين 6% تقريبا إلى 41200 دولار بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير.

وكانت قد ارتفعت بيتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى، لتبلغ مستوى مرتفعا عند 35 ألفا و879 دولارا وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 % منذ منتصف مارس 2020.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس 2020، وسجلت ارتفاعات متتالية لتتجاوز 35 ألف دولار اليوم، وهو رقم مرتفع نسبيا