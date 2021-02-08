الاقتصاد

بتكوين تقفز 6% بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار فى العملة المشفرة

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القاهرة - سامية سيد - قفزت عملة البتكوين 6% تقريبا إلى 41200 دولار بعد إعلان تسلا استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير.

وكانت قد ارتفعت بيتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى، لتبلغ مستوى مرتفعا عند 35 ألفا و879 دولارا وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 % منذ منتصف مارس 2020.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس 2020، وسجلت ارتفاعات متتالية لتتجاوز 35 ألف دولار اليوم، وهو رقم مرتفع نسبيا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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