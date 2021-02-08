شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الاثنين 8-2-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين تباين سعر اليورو ليسجل 1 يورو = 4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى، و1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

وأفاد مسح اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت على غير المتوقع في فبراير، إذ تأثر الاقتصاد بإجراءات الإغلاق الرامية لكبح وتيرة إصابات كوفيد-19، وذلك بخلاف مناطق أخرى في العالم حققت مزيدا من التعافي. وعاود مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو النزول لما دون الصفر، منخفضا من 1.3 في يناير إلى سالب 0.2، كان استطلاع رأي أجرته رويترز قد توقع قراءة عند 1.9. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.





يورو (EUR)

1 يورو = 4.51 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.52 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 28.16 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.





درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

كما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 219.71 ريال سعودى مقابل سعره أمس الأحد كان بـ 219.05 ريال سعودى.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار، وإن كان ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 %إلى 1813.96 دولار للأوقية. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 %أيضا لتسجل 1815.50 دولار. وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 219.71 ريال بما يعادل 58.57$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 201.40 ريال بما يعادل 53.69$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 192.25 ريال بما يعادل 51.25$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 164.79 ريال بما يعادل 43.93$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 128.17 ريال بما يعادل 34.17$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 109.86 ريال بما يعادل 29.29$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,833 ريال بما يعادل 1,822$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,538 ريال بما يعادل 410.02$

سعر كيلو الذهب

بنحو 219,712 ريال بما يعادل 58,572$