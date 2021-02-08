شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة مسقط بالختام للجلسة الثانية بضغوط هبوط البنك الوطنى العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.550% خاسراً 19.610 نقطة ليغلق عند مستوى 3578.253 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.6 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال عبر تنفيذ 701 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 12 سهماً على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 9.30%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.56%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.65%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 5.26%، ثم سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 4.82%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 613.6 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلن بنك عمان العربي، قبول مجلس الإدارة استقالة صلاح بن عبد الله بن راشد الشرجي من منصبه كرئيس للتدقيق الداخلي اعتباراً من تاريخ 28 فبراير الجاري.

وفيما أعلن البنك الوطني العماني، تعيين صلاح بن عبد الله بن راشد الشرجي بمنصب رئيس وحدة التدقيق الداخلي، وسيباشر عمله بتاريخ 1 مارس المقبل.