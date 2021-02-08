شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالختام.. ورأس المال يخسر 5.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.269 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 14145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2411 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة.