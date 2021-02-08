شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: زيادة الاستثمارات الـمُوجّهة للصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل في ظل وضع بالغ الصعوبة، بسبب جائحة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع.

واستعرضت السعيد ، بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، قائلة تم ترشيد الانفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات لاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، توطين الصناعة.

جاء ذلك خلال القاء وزيرة التخطيط بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى عن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.