شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين.. ويسجل 48.82 جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 8 فبراير 2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.82 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع، مقابل 48.79 جنيه للشراء، 51.91 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 91.130 بعد أن شهد تراجعا نسبته 0.6% يوم الجمعة.

وارتفع اليوان في التعاملات الداخلية قليلا إلى 6.4569 للدولار لكن من المرجح أن تشهد التداولات تراجعا قبل عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة السنة الصينية الجديدة اعتبارا من يوم الخميس.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.53 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.82 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.79 جنيه.

51.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.91 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.50 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.79 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.67 جنيه للشراء.

51.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.71 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.42 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.