شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 8-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين الموافق 8-2-2021، أمام الجنيه المصري، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ثباتا عند 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره بمقدار قرش واحد فى بنك مصر ليسجل 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس وكان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.23 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.22 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه.

4.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.