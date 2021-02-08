شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين.. يسجل 4.09جنيه بـ"بالبنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأحد، انخفض سعره في بنك مصر 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين تباين فى البنك الأهلي المصري عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار أمام اليورو 0.1 % مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7 % يوم الجمعة، وسجل الجنيه الاسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15 % للدولار. وأظهرت نتائج ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير كما أن عدد من خسروا وظائفهم في الشهر السابق كان أكبر من العدد المبدئي. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.

4.18 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.