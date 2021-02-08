شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تتراجع بنسبة 0.29% بجلسة الاثنين.. وخفض عمولات التداول 22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسراً 16.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5655.561 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 793.9 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 190.8 مليون سهم، بقيمة 1.03 مليار درهم، عبر تنفيذ 3807 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.72%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 3.45%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.44%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 3.12%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.87%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 2%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 288.4 مليون درهم.

في سياق متصل أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، خفض العمولات الإجمالية لأنشطة التداول على جميع الصفقات التي تجري فيه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها سوق أبوظبي للأوراق المالية عمولات التداول خلال العامين الماضيين ضمن جهوده لتحسين السوق، حيث سبق له أن خفض عمولات التداول في يونيو 2019 كجزء من خطة غداً 2021 الرامية لخفض تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة، وبموجب المبادرة الجديدة، سيتم خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة تتجاوز 22% لتصبح 0.175% بدلاً من 0.225%، وسيتم تطبيق هيكلة الرسوم الجديدة.

علاوة على ذلك قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتماد خطة حوافز لدعم شركات الوساطة، بحيث يكون الأحد الأقصى للعمولات التي يستوفيها السوق سنوياً من أي شركة وساطة هو 20 مليون درهم، والتي سوف يتم تطبيقها على أساس سنوي لدعم شركة الوساطة التي تحقق ذلك المبلغ.

في سياق آخر أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات-مجموعة اتصالات، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، لتفوبض لجنة التدقيق في اجتماعها بالموافقة على البيانات المالية الموحدة الأولية وغير المدققة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتحديد موعد عقد الجمعية العمومية بالتمرير.

أعلنت شركة الفجيرة لصناعات البناء، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد، الموافق 14 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية المدققة لعام 2020، وتحديد موعد عقد الجمعية العمومية بالتمرير، ومناقشة بعض المواضيع الإدارية الأخرى.