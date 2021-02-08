شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية اللبنانية" تطالب بالتوسع فى إنشاء مراكز التدريب المتطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية ترى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مصنع الكفاءات، وخط الإنتاج المتطور، الذي يثقل مهارات وخبرات أهم ثروات مصر، وهم الشباب، القادرين على تغيير الواقع وبناء المستقبل، مشيداً بنتائج الأكاديمية وآخرها 6 من خريجي الأكاديمية في مجلس النواب و6 أعضاء في مجلس الشيوخ، ومن قبلها 8 نواب محافظين وغيرهم من التنفيذيين والمديرين الذين يشاركون في مستقبل مصر.

وجه "فوزي"، خلال اجتماع إلكتروني، عقدته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "صناعة الكفاءات وتأهيل الشباب للمستقبل"، بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الشركة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالشباب، وتخصيص عام 2016 عاماً للشباب، مشيداً بثمار هذا الاهتمام خلال الـ5 سنوات الماضية، والتي كانت إحدى ثماره الأكاديمية، وهي إحدى الركائز الهامة لتحويل طاقات الشباب إلى سواعد تبني وعقول تبتكر تعتمد على التأهيل العلمي والعملي، وهناك نماذج كتير من الشباب تقلدوا مناصب قيادية في الدولة، مؤكداً أن القطاع الخاص الشريك الأساسي للدولة في البناء والتنمية وبالأخص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

ومن جانبه قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تتابع باهتمام الدور الهام للأكاديمية الوطنية، والتي تزامن ظهورها مع تعاظم دورها مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والدولة المصرية بالشباب؛ لأنهم ثروة مصر الحقيقية الذين يقدموا نماذج عربية مشتركة فى كل المجالات في الطب والهندسة والعلوم وفي الفنون والاقتصاد.

أضاف "حدرج": "انحاز لقطاع الصناعة، الذي يعتبر عصب التنمية والمشغل الأكبر للعمالة، والتي تحتاج دائماً إلى التدريب والتطوير وإلى رفع الكفاءات البشرية التى تعتبر الأساس في أي تقدم في شتى مجالات الحياة، متابعاً: نحن فى أشد الحاجة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التدريب المتطورة خاصة إدارة الانتاج والتخطيط".

واستكمل "ونتطلع اليوم إلى التعرف على دور ورؤية الأكاديمية في هذا الصدد، ومدى إمكانية تقديم برامج متخصصة لتخريج كوادر وقيادات، واعتماد مدربين متخصصين في تأهيل الفنيين والحرفيين فى مختلف المهن والصناعات".

وبدأت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، كلمتها باستعراض تاريخ إنشاء الأكاديمية ورسالتها والهدف من إنشائها وكذلك جهودها في تخريج كوادر.