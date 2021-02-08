شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 60.06 دولار لبرنت و 57.50 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،60.06 دولارا وذلك لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أبريل، وسجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.50 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 65سنتا أو ما يوازي 1.1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب وفقا لرويترز.

وتشجعت الأسواق بفضل طلبيات على السلع الأمريكية أقوى من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى قوة قطاع الصناعات التحويلية، والآمال فى موافقة سريعة من جانب المشرعين على خطة لتخفيف تداعيات كورونا يقترحها الرئيس الأمريكى جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.