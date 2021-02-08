شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 8-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-2-2021 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.79 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.79 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر.

ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين أكبر اقتصاد في أوروبا المعتمد على الصادرات على تخفيف وطأة الجائحة.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.79 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.79 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.67جنيه.

18.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.76 جنيه للشراء.

18.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.74 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.74 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.79 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.72 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.