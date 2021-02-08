شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-2-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 تراجعا لما كانت عليه في سوق الصاغة بمصر على مدار يومي السبت والأحد، عقب ارتفاع الأسعار صباحاً بقيمة 3 جنيهات إلى 800 جنيه لعيار 21، ثم تراجع إلى 797 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 24 سجل 911 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيها.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1814 دولارا.

استقر الدولار أمام العملات الرئيسية، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأميركي بعد تقرير وظائف مخيب للآمال الأسبوع الماضي أنهى سلسلة من الارتفاعات للعملة الأميركية.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر ، ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين أكبر اقتصاد في أوروبا المعتمد على الصادرات على تخفيف وطأة الجائحة.

ويقلل المضاربون مراكز الدولار المدينة، لكن بعض المحللين يقولون إن صدور بيانات اقتصادية أفضل من الولايات المتحدة ومواصلة تحقيق تقدم في مكافحة كوفيد-19 هي العوامل المطلوبة لتحقيق الدولار لمزيد من المكاسب.

وارتفع الدولار أمام اليورو 0.1% مسجلا 1.2032 دولار بعد أن انخفض 0.7% يوم الجمعة، وسجل الجنيه الاسترليني 1.3715 دولار بانخفاض بلغ 0.15% للدولار.

وأظهرت نتائج ظهرت في نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي أتاح فرص عمل أقل من المتوقع في يناير، كما أن عدد من خسروا وظائفهم في الشهر السابق كان أكبر من العدد المبدئي.

كل هذه الأحداث والتغيرات في أسعار العملات تؤثر على حركة سعر الذهب صعودا وهبوطا طوال التعاملات في الأسواق الدولية وهو ما ينعكس على السوق المصري.