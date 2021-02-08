شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.73% بما يعادل 1.55 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 212.58 دولار، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويتزامن ذلك مع محاولته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة القريبة 218.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد