شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت فوق 60$ للمرة الأولى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى 13 شهرا ، ويتداول خام برنت للمرة الأولى فوق 60$ للبرميل منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، بفضل استمرار دعم تحالف أوبك بلس لتحقيق الاستقرار فى السوق ، بالإضافة إلى آمال التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.25% إلى مستوي 57.65$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 56.95$، وسجل أدنى مستوي عند 56.95$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 60.24$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 59.58$ ، وسجل أدنى مستوي عند 59.52$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا قرابة 0.9% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى عام 2021.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9% ، بفضل علامات إيجابية على النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة مع استمرار تحسن مستويات استهلاك الوقود فى أكبر مستهلك له فى العالم.

قررت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

يأتي هذا القرار فى ضوء استمرار الدعم من التحالف العالمي لتحقيق استقرار السوق ، والتغلب على آي ضعف فى مستويات الطلب العالمي ناجم عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

يأتي هذا أيضا بالتزامن مع قرار السعودية السابق بخفض إنتاجها النفطي طوعية بحوالي مليون برميل يوميا فى شباط/فبراير الجاري ،وآذار/مارس المقبل ، بهدف تحقيق المزيد فى الاستقرار فى السوق.

فى الولايات المتحدة ، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن " بالتعاون مع الكونغرس على ضخ المزيد من التحفيز الاقتصادي فى البلاد ، بهدف التغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.