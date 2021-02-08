شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جونسون آند جونسون (JNJ) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قوية بنسبة بلغت 1.52% بما يعادل 2.46 نقطة ليستقر على سعر 164.45 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى ال متوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 157.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 173.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد