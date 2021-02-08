شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.31% بما يعادل 0.64 نقطة ليستقر على سعر 49.65 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 47.36، طيلة ثبات المقاومة 51.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه