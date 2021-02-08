شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 182.35، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 1.91 نقطة ليستقر على سعر 179.01 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 171.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.35 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد