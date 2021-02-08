شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7665 الآن، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليتجه نحو مزيد من الانخفاض المتوقع، لكن طالما أن السعر فوق 0.7625، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة لهذا اليوم، يدعمها التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 0.7760 وتمتد إلى 0.7820.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7620 والمقاومة 0.7760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد