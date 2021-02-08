شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً جديداً ليتجاوز حاجز 60.00 دولار ويحاول الثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 60.75، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 62.07 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات فوق 58.85 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.80 والمقاومة 61.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد