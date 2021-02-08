شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الاثنين بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% خاسراً 21.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5703.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.47% خاسراً 29.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6221.37 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسراً 5.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4683.78 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.24% خاسراً 11.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4847.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 442 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.22%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والمنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (أوريدو)، استقالة الدكتور يوسف مبرك الصليلي، رئيس قطاع القانونية وتنظيم الاتصالات بالشركة من منصبه لأسباب شخصية، وذلك اعتباراً من يوم 30 مارس المقبل، كما تم تعيين باسل رمضان رئيساً لقطاع القانونية وتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة.

في سياق آخر أعلن البنك الأهلي المتحد، النتائج المالية السنوية لعام 2020، وحقق البنك صافي ربح بلغ 29.7 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل 55 مليون دينار كويتي خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 46%، وبلغ صافي ربح السهم الأساسية والمخففة 13.5 دينار كويتي مقارنة مع 26.5 دينار كويتي بنسبة انخفاض 49.1%، وبلغ إجمالي الموجودات 4.4 مليار درهم مقابل 4.4 مليار درهم بنسبة نمو 0.4%.

في السياق ذاته أعلن البنك التجاري الكويتي، عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ولم يحقق البنك أرباح، واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة مجانية بنسبة 3% من الأسهم القائمة (بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم) دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة.

في سياق منفصل أعلنت بورصة الكويت، إتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بعدد 20.8 مليون سهم بسعر 0.1005 دينار بقيمة 2.1 مليون دينار كويتي.