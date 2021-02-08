رينيساس إلكترونيكس اليابانية تتفق مع "ديالوج" على شراء رقائق مقابل 5.9 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - قالت رينيساس إلكترونيكس وديالوج لأشباه الموصلات اليوم الاثنين إنهما اتفقتا على أن يشترى صانع الرقائق الياباني رينيساس شركة تصميم الرقائق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.9 مليار دولار) نقدا.

عرضت رينيساس، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق لقطاع السيارات في العالم، 67.50 يورو لكل سهم من أسهم ديالوج الموردة لشركة أبل، بعلاوة 20 بالمئة فوق سعر الإغلاق يوم الجمعة و52 بالمئة فوق المتوسط ​​المرجح لثلاثة أشهر.

وقال هيديتوشي شيباتا رئيس رينيساس ومديرها التنفيذي "الصفقة التي أعلنّاها اليوم هي خطوتنا المهمة التالية في دفع خطة نمو رينيساس".

وقالت ديالوج في بيان إن الصفقة تمثل "فرصة مغرية" لمساهميها وإن مجلس إدارتها سيؤيد العرض بالإجماع.