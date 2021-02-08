شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للتراجع بختام جلسة الاثنين بضغوط هبوط 17 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.88% خاسراً 23.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2643.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 143 مليون سهم محققة ما قيمته 171.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3185 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.42%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 4.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.70%، وتراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.60%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.98%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.3 مليون ورقة بقيمة 25.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 5.27%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة داماك العقارية دبي، اجتماع مجلس الإدارة، يوم السبت الموافق 13 فبراير الجاري، لمناقشة وإقرار النتائج المالية الأولية لعام 2020.

كما أعلنت شركة عمان للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، لمناقشة بيانات السنة المالية، مراجعة عامة لأعمال الشركة.

في السياق ذاته أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، وعلى القرارات الصادرة بالتمرير، النظر والمصادقة على النتائج المالية الأولية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، والنظر والتصديق على موازنة الشركة لعام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة دبي للاستثمار، عزمها توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، وأن نسبة التوزيع سيتم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة.